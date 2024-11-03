На Одесу насуваються дрони-камікадзе РФ

Атака "Шахеда". Ілюстративне фото: росЗМІ

В Одесі лунають вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали в Telegram.

Інформація про атаку дроні в на Одесу. Фото: Скриншот

Перед цим голова Одеської ОВА попередив мешканців області, щоб вони залишались в укриттях через атаку "Шахедів".

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Є повідомлення, що сім "мопедов" виявили в Ізмаїльському районі, три летять на північ від Ізмаїлу. Два дрони з акваторії Чорного Моря у бік Ізмаїльського району. Два дрони в районі Олександрії, курс північний.

Також КМДА столиці повідомляє про атаку "Шахедів" на Київ і закликає громадян спуститись в укриття.

Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.

Також окупанти 1 листопада декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 зазнали поранень.