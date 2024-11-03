На Одессу надвигаются дроны-камикадзе РФ

Атака "Шахеда". Иллюстративное фото: росСМИ

В Одессе раздаются взрывы. Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

Информация об атаке дрони в Одессу. Фото: Скриншот

Перед этим глава Одесской ОВА предупредил жителей области, чтобы они оставались в укрытиях из-за атаки "Шахедов".

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Есть сообщения, что семь "мопедов" обнаружили в Измаильском районе, три летят к северу от Измаила. Два дрона из акватории Черного Моря в сторону Измаильского района. Два дрона в районе Александрии, курс северный.

Также КГГА столицы сообщает об атаке "Шахедов" на Киев и призывает граждан спуститься в укрытие.

Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Также оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.