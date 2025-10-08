Погода в Одесі 6 жовтня: дощі, загроза шторму і завершення пляжного сезону

Люди під дощем на Дерибасівській. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 жовтня в Одесі та області знову дощитиме. Очікуються сильні пориви вітру. Море також буде холодним. Одеситів та гостей міста закликають не виходити без нагальної потреби з дому та слідкувати за повідомленнями влади. До

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вдень синоптики прогнозують значний дощ. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі температура повітря впаде до +11…+13 °C, вдень підніметься до +15…+17 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду. Вдень синоптики прогнозують помірний дощ, місцями значиний. Повітря прогріється до +12…+17 °C, вночі впаде до +8…+13 °C. Зранку на автодорогх очікується серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Температура морської води на узбережжі Одеси

Температура моря вже впала і сьогодні коливатиметься біля +14…+15 °C. За прогнозами синоптиків, очікується сильне хвилювання води, що робить перебування на морі небезпечним. Тож продовжити пляжний сезон для мешканців та гостей міста вже не вдасться.

