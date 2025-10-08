Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессу накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

Одессу накроют дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 05:46
Погода в Одессе 6 октября: дожди, угроза шторма и завершение пляжного сезона
Люди под дождем на Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Ожидаются сильные порывы ветра. Море также будет холодным. Одесситов и гостей города призывают не выходить без необходимости из дома и следить за сообщениями властей. 

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем синоптики прогнозируют значительный дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +11...+13 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду. Днем синоптики прогнозируют умеренный дождь, местами значительный. Воздух прогреется до +12...+17 °C, ночью упадет до +8...+13 °C. Утром на автодорогах ожидается дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Температура морской воды на побережье Одессы

Температура моря уже упала и сегодня будет колебаться около +14...+15 °C. По прогнозам синоптиков, ожидается сильное волнение воды, что делает пребывание на море опасным. Поэтому продлить пляжный сезон для жителей и гостей города уже не удастся.

Напомним, мы писали, где в Украине пройдут дожди. Также мы сообщали, какой будет погода в Карпатах в начале октября.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды Шторм-Одесса
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации