Погода в Одессе 6 октября: дожди, угроза шторма и завершение пляжного сезона

Сегодня, 7 октября в Одессе и области снова будет дождливо. Ожидаются сильные порывы ветра. Море также будет холодным. Одесситов и гостей города призывают не выходить без необходимости из дома и следить за сообщениями властей.

Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем синоптики прогнозируют значительный дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью температура воздуха упадет до +11...+13 °C, днем поднимется до +15...+17 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду. Днем синоптики прогнозируют умеренный дождь, местами значительный. Воздух прогреется до +12...+17 °C, ночью упадет до +8...+13 °C. Утром на автодорогах ожидается дымка, видимость 1-2 километра.

Температура морской воды на побережье Одессы

Температура моря уже упала и сегодня будет колебаться около +14...+15 °C. По прогнозам синоптиков, ожидается сильное волнение воды, что делает пребывание на море опасным. Поэтому продлить пляжный сезон для жителей и гостей города уже не удастся.

