Домінік Гашек приїхав до Одеси, мета

Чеський хокеїст Домінік Гашек. Фото: champion.com.ua

Зірка світового хокею Домінік Гашек під час поїздки до України завітав до Одеси. Легендарний спортсмен відвідав матч національного чемпіонату й вкотре висловив підтримку українському спротиву російській агресії.

Про це повідомляє видання sport.ua.

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Домінік Гашек відвідав Одесу, щоби підтримати містян, які потерпають від російських обстрілів. До цього він вже побував у Києві та Харкові. Спортсмен побував на матчі одеського "Шторму" та київського "Соколу" й поспілкувався з начальником ОВА Олегом Кіпером. З Одеси хокеїст поїде до Кременчука.

Що відомо про спортсмена

Домінік Гашек займається хокеєм з шести років. Він виступав за збірні Чехословаччини й Чехії, неодноразово здобував чемпіонські титули й заслужив прізвисько "Домінатор". Згодом спортсмен виступав у Національній хокейній лізі США та Канади за такі команди як "Чікаго Блекхокс", "Баффало Сейбрс", "Детройт Ред-Вінгс" та "Оттава Сенаторс". Протягом декількох років він залишався найкращим голкіпером Ліги.

З самого початку повномасштабного вторгнення Домінік Гашек активно підтримує Україну.

Нагадаємо, під час візиту до Києва хокеїст розповів, як Росія використовує спорт для виправдання агресії. Також ми писали про попередню поїздку Домініка Гашека до України.