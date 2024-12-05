Доминик Гашек приехал в Одессу, цель

Чешский хоккеист Доминик Гашек. Фото: champion.com.ua

Звезда мирового хоккея Доминик Гашек во время поездки в Украину посетил Одессу. Легендарный спортсмен посетил матч национального чемпионата и еще раз выразил поддержку украинскому сопротивлению российской агрессии.

Об этом сообщает издание sport.ua.

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Доминик Гашек посетил Одессу, чтобы поддержать страдающих от российских обстрелов горожан. До этого он уже побывал в Киеве и в Харькове. Спортсмен побывал на матче одесского "Шторма" и киевского "Сокола" и пообщался с начальником ОВА Олегом Кипером. Из Одессы хоккеист поедет в Кременчуг.

Что известно о спортсмене

Доминик Гашек занимается хоккеем с шести лет. Он выступал за сборные Чехословакии и Чехии, неоднократно получал чемпионские титулы и заслужил прозвище "Доминатор". Впоследствии спортсмен выступал в Национальной хоккейной лиге США и Канады за такие команды как "Чикаго Блэкхокс", "Баффало Сейбрс", "Детройт Ред-Вингс" и "Оттава Сенаторс". В течение нескольких лет он оставался лучшим голкипером Лиги.

С самого начала полномасштабного вторжения Доминик Гашек активно поддерживает Украину.

Напомним, во время визита в Киев хоккеист рассказал, как Россия использует спорт для оправдания агрессии. Также мы писали о предварительной поездке Доминика Гашека в Украину.