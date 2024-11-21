Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на завтра

Одесу заливає дощем, а в області сніг — погода на сьогодні
Сьогодні, 21 листопада, в Одеській області цілий день прогнозують опади. Обласний центр заливає дощем. У північних районах області утворився сніговий покров. Зокрема, сніг лежить у Подільську та Балті.
Про це повідомляють Гідрометцентр Чорного та Азовського морів і тематичний канал The Weather Lab.
Погода в Одесі сьогодні
Протягом дня у четвер в Одесі та області обіцяють помірні опади, місцями значні. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви, 17-22 м/с.
Температура +4...+9 °С, місцями до +12 °С, по Одесі +10...+12 °С. На автошляхах області місцями видимість під час опадів 1-2 км.
Травмпункти в Одесі
Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.
Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.
Адреси травмпунктів в Одесі:
- Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);
- Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.
Нагадаємо, дощ і сніг сьогодні спостерігається у більшості областей України. Також ми публікували прогноз погоди у країні до кінця тижня.
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