Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.

Люди идут в дождь. Фото: Новости.LIVЕ

Сегодня, 21 ноября, в Одесской области целый день прогнозируют осадки. Областной центр заливает дождем. В северных районах области образовался снежный покров. В частности, снег расположен в Подольске и Балте.

Об этом сообщают Гидрометцентр Черного и Азовского морей и тематический канал The Weather Lab.

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Погода в Одессе сегодня

В четверг в Одессе и области обещают умеренные осадки, местами значительные. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/с.

Температура +4...+9°С, местами до +12°С, по Одессе +10...+12°С. На автодорогах области местами видимость при осадках 1-2 км.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.

Напомним, дождь и снег сегодня наблюдаются в большинстве областей Украины. Также мы публиковали прогноз погоды по стране до конца недели.