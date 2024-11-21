Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на завтра.

Одессу заливает дождем, а в области снег— погода сегодня
Сегодня, 21 ноября, в Одесской области целый день прогнозируют осадки. Областной центр заливает дождем. В северных районах области образовался снежный покров. В частности, снег расположен в Подольске и Балте.
Об этом сообщают Гидрометцентр Черного и Азовского морей и тематический канал The Weather Lab.
Погода в Одессе сегодня
В четверг в Одессе и области обещают умеренные осадки, местами значительные. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/с.
Температура +4...+9°С, местами до +12°С, по Одессе +10...+12°С. На автодорогах области местами видимость при осадках 1-2 км.
Травмпункты в Одессе
Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами необходимую медицинскую помощь.
Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.
Адреса травмпунктов в Одессе:
- Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;
- Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);
- Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;
- Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;
- КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.
Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.
Напомним, дождь и снег сегодня наблюдаются в большинстве областей Украины. Также мы публиковали прогноз погоды по стране до конца недели.
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