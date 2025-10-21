Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одягайтесь тепліше — якою буде погода сьогодні в Одесі

Одягайтесь тепліше — якою буде погода сьогодні в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 05:46
Оновлено: 19:24
Прогноз погоди в Одесі на 21 жовтня: холодно і без опадів
Люди відпочивайють на Театральній площі в Одесі. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 жовтня, в Одесі буде холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде помірний, без різких поривів. Тож одесити зможуть прогулятися осінніми вуличками міста на насолодитися красою природи. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°C, удень підніметься до +11…+13°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура становитиме +1…+6 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми писали, що синоптикиння Наталка Діденко розповіла про те, в яких областях сьогодні буде найпрохолодніше.. Також ми повідомляли про те, яка погода сьогодні буде у Києві.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації