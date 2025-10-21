Прогноз погоди в Одесі на 21 жовтня: холодно і без опадів

Люди відпочивайють на Театральній площі в Одесі. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 жовтня, в Одесі буде холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде помірний, без різких поривів. Тож одесити зможуть прогулятися осінніми вуличками міста на насолодитися красою природи.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°C, удень підніметься до +11…+13°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температура становитиме +1…+6 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми писали, що синоптикиння Наталка Діденко розповіла про те, в яких областях сьогодні буде найпрохолодніше..