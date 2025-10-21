Прогноз погоды в Одессе на 21 октября: холодно и без осадков

Одевайтесь теплее — какой будет погода сегодня в Одессе
Сегодня, 21 октября, в Одессе будет холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет умеренный, без резких порывов. Поэтому одесситы смогут прогуляться по осенним улочкам города на насладиться красотой природы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+5°C, днем поднимется до +11...+13°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура составит +1...+6 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.
Напомним, мы писали, что синоптик Наталья Диденко рассказала о том, в каких областях сегодня будет прохладнее всего. Также мы сообщали о том, какая погода сегодня будет в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!