Одевайтесь теплее — какой будет погода сегодня в Одессе

Одевайтесь теплее — какой будет погода сегодня в Одессе

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 05:46
обновлено: 19:24
Прогноз погоды в Одессе на 21 октября: холодно и без осадков
Люди отдыхают на Театральной площади в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 21 октября, в Одессе будет холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет умеренный, без резких порывов. Поэтому одесситы смогут прогуляться по осенним улочкам города на насладиться красотой природы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+5°C, днем поднимется до +11...+13°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура составит +1...+6 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди на Одещині
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы писали, что синоптик Наталья Диденко рассказала о том, в каких областях сегодня будет прохладнее всего. Также мы сообщали о том, какая погода сегодня будет в Киеве.

Автор:
Светлана Силенко
