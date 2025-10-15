Погода в Одесі 15 жовтня: холодно, без опадів, температура місцями до +2 °C

Сім'я гуляє на одній із вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

15 жовтня в Одесі очікується досить прохолодна погода. Температура повітря в області місцями опуститься до +2 °C, проте опадів у регіоні не передбачається. Вітер буде слабким, тож загальний комфорт впродовж дня збережеться.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+6°C, удень — +12…+14°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 6-11 м/с. Вночі температура впаде до +2…+7 °C, вдень підніметься до +9…+14 °C. На автошляхах зранку серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

