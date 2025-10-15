Погода в Одессе 15 октября: холодно, без осадков, температура местами до +2 °C

Семья гуляет на одной из улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

15 октября в Одессе ожидается довольно прохладная погода. Температура воздуха в области местами опустится до +2 °C, однако осадков в регионе не предвидится. Ветер будет слабым, поэтому общий комфорт в течение дня сохранится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+6°C, днем — +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Ветер западный, 6-11 м/с, без осадков. Ночью температура упадет до +2...+7 °C, днем поднимется до +9...+14 °C. На автодорогах утром дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

