Погода в Одесі 16 грудня: зимова температура та сильний вітер, без опадів

Одягайтесь тепліше — якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, у вівторок, 16 грудня, в Одесі буде зимова погода. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується досить сильний вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3…+5 °C, вдень потеплішає до +6…+8 °C.
Погода в Одеській області
По Одеській області також очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Иемпература повітря вночі впаде до +1 °C... +6 , місцями впаде до -2 °C. Вдень підніметься до +6…+11 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.
