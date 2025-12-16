Погода в Одесі 16 грудня: зимова температура та сильний вітер, без опадів

Люди на Дерибасівській в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 16 грудня, в Одесі буде зимова погода. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується досить сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3…+5 °C, вдень потеплішає до +6…+8 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Иемпература повітря вночі впаде до +1 °C... +6 , місцями впаде до -2 °C. Вдень підніметься до +6…+11 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

