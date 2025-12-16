Погода в Одессе 16 декабря: зимняя температура и сильный ветер, без осадков

Одевайтесь теплее — какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, во вторник, 16 декабря, в Одессе будет зимняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+5 °C, днем потеплеет до +6...+8 °C.
Погода в Одесской области
По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +1 °C... +6, местами упадет до -2 °C. Днем поднимется до +6...+11 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.
