Погода в Одессе 16 декабря: зимняя температура и сильный ветер, без осадков

Сегодня, во вторник, 16 декабря, в Одессе будет зимняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+5 °C, днем потеплеет до +6...+8 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +1 °C... +6, местами упадет до -2 °C. Днем поднимется до +6...+11 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Проогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Гидрометцентр Черного и Азовского морей

