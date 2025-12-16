Видео
Главная Одесса Одевайтесь теплее — какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 16 декабря: зимняя температура и сильный ветер, без осадков
Люди на Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 16 декабря, в Одессе будет зимняя погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается достаточно сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +3...+5 °C, днем потеплеет до +6...+8 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +1 °C... +6, местами упадет до -2 °C. Днем поднимется до +6...+11 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Погода в Одесі та області
Проогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот с Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, мы сообщали о том, какой будет погода в Харькове сегодня. Также мы писали, что ожидать украинцам от погоды в этот день.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
