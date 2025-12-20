Погода в Одесі на 20 грудня: холодно, без опадів, слабкий вітер

Люди переходять вулицю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 20 грудня, одеситів чекає холодна зимова погода. Без істотних опадів. Сильного вітру синоптики також не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура впаде до +2…+4 °C, вдень підніметься до +5...+7 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до +4 °C, вдень підніметься до +4…+9 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Заголовок

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні на цих вихідних. Також ми писали про те, яка погода чекає на львів'ян сьогодні.