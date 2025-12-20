Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одевайтесь теплее — одесситов сегодня ждет зимняя погода

Одевайтесь теплее — одесситов сегодня ждет зимняя погода

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе на 20 декабря: холодно, без осадков, слабый ветер
Люди переходят улицу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 20 декабря, одесситов ждет холодная зимняя погода. Без существенных осадков. Сильного ветра синоптики также не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура упадет до +2...+4 °C, днем поднимется до +5...+7 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода с прояснениями. Ветер северный, 5-10 м/с, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до +4 °C, днем поднимется до +4...+9 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області. Прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот із Гідрометцентр Чорного та Азовського морів
Заголовок

Напомним, мы сообщали о том, какой будет погода в Украине на этих выходных. Также мы писали о том, какая погода ждет львовян сегодня.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации