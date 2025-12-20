Погода в Одессе на 20 декабря: холодно, без осадков, слабый ветер

Люди переходят улицу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 20 декабря, одесситов ждет холодная зимняя погода. Без существенных осадков. Сильного ветра синоптики также не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью температура упадет до +2...+4 °C, днем поднимется до +5...+7 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода с прояснениями. Ветер северный, 5-10 м/с, без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до +4 °C, днем поднимется до +4...+9 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

