Погода в Одесі 29 листопада: холодно, без опадів і сильного вітру

У суботу, 29 листопада, в Одесі буде прохолодна погода. Попри це сильного вітру очікувати не варто. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +10…+12 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі +7…+12°C, вдень становитиме +10…+15 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

