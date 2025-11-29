Погода в Одесі 29 листопада: холодно, без опадів і сильного вітру

Одягайтеся тепліше — погода на сьогодні в Одесі
У суботу, 29 листопада, в Одесі буде прохолодна погода. Попри це сильного вітру очікувати не варто. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +10…+12 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі +7…+12°C, вдень становитиме +10…+15 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, яку погоду чекати в Україні сьогодні. Також ми писали про те, якою буде погода у Харкові сьогодні.
Читайте Новини.LIVE!