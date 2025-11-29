Видео
Главная Одесса Одевайтесь теплее — погода на сегодня в Одессе

Одевайтесь теплее — погода на сегодня в Одессе

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 05:46
Погода в Одессе 29 ноября: холодно, без осадков и сильного ветра
Люди на пляже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 29 ноября, в Одессе будет прохладная погода. Несмотря на это сильного ветра ожидать не стоит. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10...+12 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12°C, днем составит +10...+15 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, какую погоду ждать в Украине сегодня. Также мы писали о том, какой будет погода в Харькове сегодня.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
