Головна Одеса Одягайтеся тепліше — погода в Одесі сьогодні.

Одягайтеся тепліше — погода в Одесі сьогодні.

Дата публікації: 25 грудня 2025 05:46
Мороз і сильний вітер в Одесі 25 грудня – прогноз погоди від Гідрометцентру
Дівчинка з іграшкою на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 25 грудня, Одесу накриє морозна погода. Без істотних опадів. Однак очікується сильний вітер. Одеситам та гостям міста радять вдягатися тепліше перед тим, як йти на вулицю. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до -4…-6 °C, вдень підніметься до 0...-2 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, вдень підніметься до -4…+1 °C. На автошляхах видимість добра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Харкові очікуються морози. Також ми писали про те, що на сонці зафіксували спалахи.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
