Мороз і сильний вітер в Одесі 25 грудня – прогноз погоди від Гідрометцентру

У четвер, 25 грудня, Одесу накриє морозна погода. Без істотних опадів. Однак очікується сильний вітер. Одеситам та гостям міста радять вдягатися тепліше перед тим, як йти на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до -4…-6 °C, вдень підніметься до 0...-2 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, вдень підніметься до -4…+1 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

