Главная Одесса Одевайтесь теплее — погода в Одессе сегодня.

Одевайтесь теплее — погода в Одессе сегодня.

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 05:46
Мороз и сильный ветер в Одессе 25 декабря - прогноз погоды от Гидрометцентра
Девочка с игрушкой на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 25 декабря, Одессу накроет морозная погода. Без существенных осадков. Однако ожидается сильный ветер. Одесситам и гостям города советуют одеваться теплее перед тем, как идти на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до -4...-6 °C, днем поднимется до 0...-2 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, без осадков. Температура воздуха ночью будет от -4 С° до -9 °C, днем поднимется до -4...+1 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, что в Харькове ожидаются морозы. Также мы писали о том, что на солнце зафиксировали вспышки.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
