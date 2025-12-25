Мороз и сильный ветер в Одессе 25 декабря - прогноз погоды от Гидрометцентра

Девочка с игрушкой на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 25 декабря, Одессу накроет морозная погода. Без существенных осадков. Однако ожидается сильный ветер. Одесситам и гостям города советуют одеваться теплее перед тем, как идти на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до -4...-6 °C, днем поднимется до 0...-2 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, без осадков. Температура воздуха ночью будет от -4 С° до -9 °C, днем поднимется до -4...+1 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

