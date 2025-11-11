Погода в Одесі 11 листопада: сильна негода, дощі, туман і вітер

Дівчата з парасольками на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у вівторок, 11 листопада, в Одесі буде досить прохолодна погода. Синоптики прогнозують впродовж дня очікуються дощі, вітер та туман. Тому одеситам та гостям міста радять перечекати цю добу вдома та не виходити на вулицю без потреби.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарна погода. Вдень значний дощ. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі та вдень буде +12…+14°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно. Помірний дощ, місцями — значний. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі та вдень становитиме +10…+15 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

