Погода в Одессе 11 ноября: сильная непогода, дожди, туман и ветер

Девушки с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 11 ноября, в Одессе будет достаточно прохладная погода. Синоптики прогнозируют в течение дня ожидаются дожди, ветер и туман. Поэтому одесситам и гостям города советуют переждать эти сутки дома и не выходить на улицу без надобности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Днем значительный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Умеренный дождь, местами — значительный. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем составит +10...+15 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

