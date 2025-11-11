Погода в Одессе 11 ноября: сильная непогода, дожди, туман и ветер

Одевайтесь потеплее и берите зонтики — погода в Одессе сегодня
Сегодня, во вторник, 11 ноября, в Одессе будет достаточно прохладная погода. Синоптики прогнозируют в течение дня ожидаются дожди, ветер и туман. Поэтому одесситам и гостям города советуют переждать эти сутки дома и не выходить на улицу без надобности.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет облачная погода. Днем значительный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет +12...+14°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также будет облачно. Умеренный дождь, местами — значительный. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем составит +10...+15 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.
