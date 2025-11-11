Видео
Україна
Одевайтесь потеплее и берите зонтики — погода в Одессе сегодня

Одевайтесь потеплее и берите зонтики — погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 05:46
обновлено: 19:47
Погода в Одессе 11 ноября: сильная непогода, дожди, туман и ветер
Девушки с зонтиками на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 11 ноября, в Одессе будет достаточно прохладная погода. Синоптики прогнозируют в течение дня ожидаются дожди, ветер и туман. Поэтому одесситам и гостям города советуют переждать эти сутки дома и не выходить на улицу без надобности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачная погода. Днем значительный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно. Умеренный дождь, местами — значительный. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем составит +10...+15 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі на 11 листопада
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали о том, что Наталка Диденко предупредила о резком ухудшении погоды. Также мы писали о том, что Львовскую область сегодня накроет непогода.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
