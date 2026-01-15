Погода в Одесі 15 січня: мороз, сніг і сильний північний вітер

Пара йде засніженою вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 січня, в Одесі буде морозна погода. Також прогнозують сніг та вітер. Жителям та гостям міста варто вдягатися тепліше перед виходом на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Синоптики прогнозують помірний сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі температура буде -4...-6 °C, вдень підніметься до -1... -3°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, на півночі до -12 °C. Вдень від -1 °C до -6°C.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 15 січня

Якщо вдень хмари насуваються з півночі — варто чекати похолодання, а з півдня — потепління.

Вітряний день віщує дощовий і прохолодний рік, а ясна погода — спекотне та сухе літо.

Гучна метушня синиць означає наближення морозів.

Морозні візерунки на вікнах, що ніби тягнуться донизу, вважають ознакою врожайного літа.

Яскраві зорі вночі обіцяють мороз, тоді як тьмяне небо — швидку відлигу.

