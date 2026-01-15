Відео
Одягніться по тепліше — якою буде погода сьогодні в Одесі

Одягніться по тепліше — якою буде погода сьогодні в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 05:46
Погода в Одесі 15 січня: мороз, сніг і сильний північний вітер
Пара йде засніженою вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 січня, в Одесі буде морозна погода. Також прогнозують сніг та вітер. Жителям та гостям міста варто вдягатися тепліше перед виходом на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Синоптики прогнозують помірний сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі температура буде -4...-6 °C, вдень підніметься до -1... -3°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, на півночі до -12 °C. Вдень від -1 °C до -6°C. 

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 15 січня

  • Якщо вдень хмари насуваються з півночі — варто чекати похолодання, а з півдня — потепління.
  • Вітряний день віщує дощовий і прохолодний рік, а ясна погода — спекотне та сухе літо.
  • Гучна метушня синиць означає наближення морозів.
  • Морозні візерунки на вікнах, що ніби тягнуться донизу, вважають ознакою врожайного літа.
  • Яскраві зорі вночі обіцяють мороз, тоді як тьмяне небо — швидку відлигу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли в Україні потеплішає. Також ми писали про те, якою буде погода в Україні сьогодні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
