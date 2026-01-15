Погода в Одесі 15 січня: мороз, сніг і сильний північний вітер

Одягніться по тепліше — якою буде погода сьогодні в Одесі
Сьогодні, 15 січня, в Одесі буде морозна погода. Також прогнозують сніг та вітер. Жителям та гостям міста варто вдягатися тепліше перед виходом на вулицю.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Синоптики прогнозують помірний сніг. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі температура буде -4...-6 °C, вдень підніметься до -1... -3°C,
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарно. Невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде від -4 С° до -9 °C, на півночі до -12 °C. Вдень від -1 °C до -6°C.
Прикмети на 15 січня
- Якщо вдень хмари насуваються з півночі — варто чекати похолодання, а з півдня — потепління.
- Вітряний день віщує дощовий і прохолодний рік, а ясна погода — спекотне та сухе літо.
- Гучна метушня синиць означає наближення морозів.
- Морозні візерунки на вікнах, що ніби тягнуться донизу, вважають ознакою врожайного літа.
- Яскраві зорі вночі обіцяють мороз, тоді як тьмяне небо — швидку відлигу.
