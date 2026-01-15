Погода в Одессе 15 января: мороз, снег и сильный северный ветер

Пара идет по заснеженной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 15 января, в Одессе будет морозная погода. Также прогнозируют снег и ветер. Жителям и гостям города стоит одеваться теплее перед выходом на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Синоптики прогнозируют умеренный снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью температура будет -4...-6 °C, днем поднимется до -1...-3°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от -4 С° до -9 °C, на севере до -12 °C. Днем от -1 °C до -6 °C.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 15 января

Если днем облака надвигаются с севера — стоит ждать похолодания, а с юга — потепления.

Ветреный день предвещает дождливый и прохладный год, а ясная погода — жаркое и сухое лето.

Громкая суета синиц означает приближение морозов.

Морозные узоры на окнах, которые будто тянутся вниз, считают признаком урожайного лета.

Яркие звезды ночью обещают мороз, тогда как тусклое небо — скорую оттепель.

