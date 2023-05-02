Один донор рятує декілька життів: в Одесі відкрили терміновий запис

Донорство крові в Одесі. Фото: omr.gov.ua

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра 3 травня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00, там прийматимуть людей з 1(+), 2(+), 4(-) групами крові. Або ж на Пироговській о 09:00 — з 1(-), 2(+), 2(-), 3(-). Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.

Перевірте свої медичні показники. Перед тим, як віддати кров, вам потрібно перевірити, чи відповідаєте вимогам для донорства. Зазвичай донором може бути людина віком від 18 до 65 років з масою тіла понад 50 кг. Збережіть гідний рівень заліза. До процедури донорства важливо збільшити рівень заліза в організмі, оскільки це допоможе швидко відновити кров. Їжа, багата на залізо, така як червоне м'ясо, риба, яйця та зелені овочі, може бути корисною. Відпочиньте перед процедурою. Важливо відпочити перед тим, як віддати кров. Застосовуйте здоровий розум і уникаєте фізичної активності перед процедурою. Приносьте документи. Перед процедурою донора запросять заповнити анкету та пред'явити документ, який підтверджує вашу особу. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Після процедури донорства важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати важкої фізичної активності. Не забувайте пити достатню кількість рідин та їсти здорову їжу.

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.