Один донор спасает несколько жизней: в Одессе открыли срочную запись

Донорство крови в Ивано-Франковске. Фото: omr.gov.ua

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра 3 мая. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00, там будут принимать людей с 1(+), 2(+), 4(-) группами крови. Или на Пироговской в 09:00 — с 1(-), 2(+), 2(-), 3(-). Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной злости России создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Как подготовиться к донорству крови

Донорство крови – это важная процедура, которая может помочь спасти жизнь людей. Если вы планируете стать донором, нужно подготовиться к процедуре.

Проверьте свои показатели. Перед тем, как отдать кровь, вам нужно проверить, отвечаете ли требованиям для донорства. Обычно донором может быть человек от 18 до 65 лет с массой тела более 50 кг. Сохраните достойный уровень железа. До процедуры донорства важно увеличить уровень железа в организме, поскольку это поможет быстро восстановить кровь. Еда, богатая железом, такая как красное мясо, рыба, яйца и зеленые овощи, может быть полезной. Отдохните перед процедурой. Важно отдохнуть перед тем, как отдать кровь. Применяйте здравый рассудок и избегаете физической активности перед процедурой. Приносите документы. Перед процедурой донора пригласят заполнить анкету и предъявить документ, подтверждающий вашу личность. Следите за своим здоровьем. После процедуры донорства важно следить за своим здоровьем и избегать тяжелой физической активности. Не забывайте пить достаточное количество жидкостей и есть здоровую пищу.

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.