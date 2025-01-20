Одесити можуть оформити одноразові виплати за загиблих військових: як саме

Могили загиблих українських військових. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Одесити, які втратили на російсько-українській війні своїх рідних, мають право претендувати одноразову грошову допомогу. Проте оформити її можуть далеко не всі.

Як подати заявку на виплату, розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП.

Читайте також:

За словами представників ТЦК, одноразова грошова допомога — це гарантована виплата, яка надається членам родин військових, що загинули на полі бою або померли внаслідок контузії, поранення чи каліцтва.

Хто має право оформити

Діти (рідні та усиновлені);

діти, батько яких був позбавлений батьківських прав;

вдова;

батьки;

цивільна дружина (за наявності рішення суду);

особи, які були на утриманні військового

Варто сказати, що у травні минулого року запровадили поправку, за якою військовий може написати розпорядження, хто саме та в якій кількості має право отримати цю виплату.

Які документи потрібні

Посвідчення особи;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження;

реквізити банку;

наказ про виключення військового з особового складу

"Родичі можуть подати заявку на допомогу в будь-якому ТЦК та СП. Подають заяву, проходять обробку персональних даних та підтверджують звʼязок із загиблим", — зазначає працівниця РТЦК Наталя Федяй.

Проте слід додати, що таку заяву можна подати протягом трьох років після смерті військового. Вона становить 15 мільйонів та нараховується у два етапи: 1/5 від частини, яку має родич. Потім виплачується протягом 40 місяць рівними частинами.

Коли не виплачується

На одноразову грошову допомогу не мають право люди, які вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення. Також ті, хто дає неправдиві дані про рідних.

"Не можуть отримати гроші громадяни РФ та Білорусі. А також люди, які протягом тривалого часу проживають на їхній території", — підсумовує Наталя Федяй.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, чи зменшать виплати ветеранам з інвалідністю.

Також ми писали, чи є виплати під час звільнення із ЗСУ за власним бажанням.