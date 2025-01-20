Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам arrow

Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

20 січня 2025 14:53
Рвачова Анастасія - редактор
Одесити можуть оформити одноразові виплати за загиблих військових: як саме
Могили загиблих українських військових. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Рвачова Анастасія - редактор

Одесити, які втратили на російсько-українській війні своїх рідних, мають право претендувати одноразову грошову допомогу. Проте оформити її можуть далеко не всі. 

Як подати заявку на виплату, розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП

Читайте також:

За словами представників ТЦК, одноразова грошова допомога — це гарантована виплата, яка надається членам родин військових, що загинули на полі бою або померли внаслідок контузії, поранення чи каліцтва. 

Хто має право оформити

  • Діти (рідні та усиновлені);
  • діти, батько яких був позбавлений батьківських прав;
  • вдова; 
  • батьки;
  • цивільна дружина (за наявності рішення суду); 
  • особи, які були на утриманні військового

Варто сказати, що у травні минулого року запровадили поправку, за якою військовий може написати розпорядження, хто саме та в якій кількості має право отримати цю виплату. 

Які документи потрібні

  • Посвідчення особи; 
  • ідентифікаційний код; 
  • свідоцтво про смерть;
  • свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження; 
  • реквізити банку; 
  • наказ про виключення військового з особового складу

"Родичі можуть подати заявку на допомогу в будь-якому ТЦК та СП. Подають заяву, проходять обробку персональних даних та підтверджують звʼязок із загиблим", — зазначає працівниця РТЦК Наталя Федяй.  

Проте слід додати, що таку заяву можна подати протягом трьох років після смерті військового. Вона становить 15 мільйонів та нараховується у два етапи: 1/5 від частини, яку має родич. Потім виплачується протягом 40 місяць рівними частинами.

Коли не виплачується

На одноразову грошову допомогу не мають право люди, які вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення. Також ті, хто дає неправдиві дані про рідних. 

"Не можуть отримати гроші громадяни РФ та Білорусі. А також люди, які протягом тривалого часу проживають на їхній території", — підсумовує Наталя Федяй. 

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, чи зменшать виплати ветеранам з інвалідністю. 

 Також ми писали, чи є виплати під час звільнення із ЗСУ за власним бажанням. 

 

Одеса виплати Одеська область Новини Одеси війна в Україні ТЦК та СП війна українські військові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:51 Як виглядає Лук'янівка після обстрілу балістикою — фоторепортаж

15:34 Сотні людей в черзі — американці чекають на інавгурацію Трампа

15:29 На Одещині затримали акцизних контрабандистів з Туреччини

15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

14:37 Інавгурація Трампа — коли та де дивитися за київським часом

14:35 Стало відомо, з чим пов'язана захворюваність на метапневмовірус

14:30 На Харківщині боєць відкрив вогонь по побратиму — що вирішив суд

15:51 Як виглядає Лук'янівка після обстрілу балістикою — фоторепортаж

15:34 Сотні людей в черзі — американці чекають на інавгурацію Трампа

15:29 На Одещині затримали акцизних контрабандистів з Туреччини

15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

14:37 Інавгурація Трампа — коли та де дивитися за київським часом

14:35 Стало відомо, з чим пов'язана захворюваність на метапневмовірус

14:30 На Харківщині боєць відкрив вогонь по побратиму — що вирішив суд

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

18 січня 2025
Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка