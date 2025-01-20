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Одноразовая выплата за погибших военных — как оформить одесситам

20 января 2025 14:53
Рвачова Анастасия - редактор
Одесситы могут оформить единовременные выплаты за погибших военных: как именно
Могилы погибших украинских военных. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Рвачова Анастасия - редактор

Одесситы, потерявшие на российско-украинской войне своих родных, имеют право претендовать на единовременную денежную помощь. Однако оформить ее могут далеко не все.

Как подать заявку на выплату, рассказали в Одесском областном ТЦК и СП.

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По словам представителей ТЦК, единовременная денежная помощь — это гарантированная выплата, которая предоставляется членам семей военных, погибших на поле боя или умерших вследствие контузии, ранения или увечья.

Кто имеет право оформить

  • Дети (родные и усыновленные);
  • дети, отец которых был лишен родительских прав;
  • вдова;
  • родители;
  • гражданская жена (при наличии решения суда);
  • лица, которые были на иждивении военного

Стоит сказать, что в мае прошлого года ввели поправку, по которой военный может написать распоряжение, кто именно и в каком количестве имеет право получить эту выплату.

Какие документы нужны

  • Удостоверение личности; 
  • идентификационный код; 
  • свидетельство о смерти;
  • свидетельство о браке или свидетельство о рождении;
  • реквизиты банка;
  • приказ об исключении военного из личного состава

"Родственники могут подать заявку на помощь в любом ТЦК и СП. Подают заявление, проходят обработку персональных данных и подтверждают связь с погибшим", — отмечает сотрудница РТЦК Наталья Федяй.  

Однако следует добавить, что такое заявление можно подать в течение трех лет после смерти военного. Она составляет 15 миллионов и начисляется в два этапа: 1/5 от части, которую имеет родственник. Затем выплачивается в течение 40 месяц равными частями.

Когда не выплачивается

На единоразовую денежную помощь не имеют право люди, которые совершили административное или уголовное правонарушение. Также те, кто дает ложные данные о родных.

"Не могут получить деньги граждане РФ и Беларуси. А также люди, которые в течение длительного времени проживают на их территории", — подытоживает Наталья Федяй.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, уменьшат ли выплаты ветеранам с инвалидностью.

 Также мы писали, есть ли выплаты при увольнении из ВСУ по собственному желанию.

Одесса выплаты Одесская область Новости Одессы война в Украине ТЦК и СП війна украинские военные

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15:04 Экскомандира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Одноразовая выплата за погибших военных — как оформить одесситам

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