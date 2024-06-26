Два футболісти покинули одеський ФК "Чорноморець" : деталі

З ФК "Чорноморець" йдуть два гравці. Ілюстративне фото: facebook/ ФК "Чорноморець"

Одеський футбольний клуб "Чорноморець" покидають одразу два гравці. Йдеться про Ореста Кузика та Богдана Бойчука.

Про це повідомили на сторінці клубу у Facebook.

Читайте також:

Фото гравців, що покинули ФК "Чорноморець". Фото: facebook/ ФК "Чорноморець"

Орест Кузик відіграв за "Чорноморець" 56 матчів за два роки. За свою кар'єру в одеському "Чорноморці" він забив 7 м'ячів і віддав 10 гольових передач.

Богдан Бойчук, автор першого голу команди в сезоні 2023/2024, загалом відзначився 4 м'ячами та двома результативними передачами. Його швидкість і універсальність в атаці стали цінними для "Чорноморця".

"Ми бажаємо успіхів Оресту та Богдану в їхній подальшій кар'єрі. Обов'язково зустрінемось і будемо мати багато приємних спогадів", — йдеться у повідомленні клубу.

Більше про "Чорноморець"

Ми писали, що тренер Чорноморця Григорчук найближчим часом покине клуб. Він їде закордон, де буде працювати з азербайджанським клубом "Нефтчі".

Також ми повідомляли, що керівництво одеського "Чорноморця" не змогло домовитись із клубом "Хорсенс" щодо трансферу Самсона Ієде. Футболіст збірної Нігерії виступав за "моряків" на правах оренди.