Два футболісти покинули одеський ФК "Чорноморець" : деталі

Одразу двоє футболістів покидають одеський "Чорноморець" — хто саме
Одеський футбольний клуб "Чорноморець" покидають одразу два гравці. Йдеться про Ореста Кузика та Богдана Бойчука.
Про це повідомили на сторінці клубу у Facebook.
Орест Кузик відіграв за "Чорноморець" 56 матчів за два роки. За свою кар'єру в одеському "Чорноморці" він забив 7 м'ячів і віддав 10 гольових передач.
Богдан Бойчук, автор першого голу команди в сезоні 2023/2024, загалом відзначився 4 м'ячами та двома результативними передачами. Його швидкість і універсальність в атаці стали цінними для "Чорноморця".
"Ми бажаємо успіхів Оресту та Богдану в їхній подальшій кар'єрі. Обов'язково зустрінемось і будемо мати багато приємних спогадів", — йдеться у повідомленні клубу.
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Ми писали, що тренер Чорноморця Григорчук найближчим часом покине клуб. Він їде закордон, де буде працювати з азербайджанським клубом "Нефтчі".
Також ми повідомляли, що керівництво одеського "Чорноморця" не змогло домовитись із клубом "Хорсенс" щодо трансферу Самсона Ієде. Футболіст збірної Нігерії виступав за "моряків" на правах оренди.
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