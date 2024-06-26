Два футболиста покинули одесский ФК "Черноморец": детали

С ФК "Черноморец" уходят два игрока. Иллюстративное фото: facebook/ ФК "Черноморец"

Одесский футбольный клуб "Черноморец" покидают сразу два игрока. Речь идет об Оресте Кузике и Богдане Бойчуке.

Об этом сообщили на странице клуба Facebook.

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Орест Кузик отыграл за "Черноморец" 56 матчей за два года. За свою карьеру в одесском "Черноморце" он забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Богдан Бойчук, автор первого гола команды в сезоне 2023/2024, в общей сложности отличился 4 мячами и двумя результативными передачами. Его скорость и универсальность в атаке стали ценны для "Черноморца".

"Мы желаем успехов Оресту и Богдану в их дальнейшей карьере. Обязательно встретимся и будем иметь много приятных воспоминаний" , — говорится в сообщении клуба.

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Мы писали, что тренер Черноморца Григорчук в ближайшее время покинет клуб. Он едет за границу, где будет работать с азербайджанским клубом "Нефтчи".

Также мы сообщали, что руководство одесского "Черноморца" не смогло договориться с клубом "Хорсенс" по трансферу Самсона Иеде. Футболист сборной Нигерии выступал за "моряков" на правах аренды.