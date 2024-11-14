Офіцер запасу відмовився служити через хворобу дитини — що вирішив суд

Чоловік прийшов до ТЦК. Фото: ілюстративне/Звягельский РТЦК и СП

Мешканець Білгорода-Дністровського був на обліку як офіцер запасу. Але відмовився від служби через хворобу дитини з інвалідністю. Суд визнав його винним в ухиленні від призову.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.

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Подробиці справи

Обвинувачений перебував на військовому обліку як лейтенант запасу. Він пройшов ВЛК, був визнаний придатним до служби й отримав повістку для відправки до частини. Але до війська чоловік не пішов, адже у призначений день захворіла його дитина з ІІІ групою інвалідності й він перебував з нею у лікарні.

Що вирішив суд

Суддя врахував, що обвинувачений має двох неповнолітніх дітей, один з яких має інвалідність, а також відсутність попередніх судимостей. Тому три роки ув'язнення йому замінили на два роки іспитового строку.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який відмовився проходити ВЛК. Також у Черкаській області чоловік, посилаючись на те, що його родина перебуває в окупації, відмовився від мобілізації. Суд визнав його винним і засудив до трьох років позбавлення волі.