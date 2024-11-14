Офицер запаса отказался служить из-за болезни ребенка — что решил суд

Мужчина пришел в ТЦК. Фото: иллюстративный/Звягельский РТЦК и СП

Житель Белгорода-Днестровского состоял на учете как офицер запаса. Но отказался от службы из-за болезни ребенка с инвалидностью. Суд признал его виновным в уклонении от призыва.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области.

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Подробности дела

Обвиняемый состоял на военном учете как лейтенант запаса. Он прошел ВВК, был признан годным к службе и получил повестку для отправки в часть. Но в армию мужчина не пошел, потому что в назначенный день заболел его ребенок с ІІІ группой инвалидности, и он находился с ним в больнице.

Что решил суд

Судья учел, что у обвиняемого двое несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность, а также отсутствие предыдущих судимостей. Поэтому три года заключения ему заменили на два года испытательного срока.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который отказался проходить ВВК. Также в Черкасской области мужчина, ссылаясь на то, что его семья находится в оккупации, отказался от мобилизации. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы.