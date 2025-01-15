Як одеситам оформити земельний пай — інструкція

Оформлення паїв для мешканців Одещини — що змінилося
15 січня 2025 10:29
Як одеситам оформити земельний пай. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
В Україні продовжили термін оформлення невитребуваних паїв. Зробити це можна до 1 січня 2028 року. Таким чином власники землі або їхні спадкоємці отримали додаткові три роки.
Журналісти Новини.LIVE розбиралися, як оформити землю у власність.
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Які документи потрібні
- сертифікат на право на пай, виданий районною (міською) державною адміністрацією;
- свідоцтво про право на спадщину;
- посвідчені у встановленому порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на пай;
- рішення суду про визнання права на пай;
- трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб.
Покровова інструкція
Щоби оформити право власності на невитребувану земельну частку, потрібно:
- подати до відповідної місцевої ради заяву про виділення паю та документ, що посвідчує право на пай;
- дочекатися розробки відповідного проєкту рішення ради та його обговорення на комісіях і сесії, після чого отримати рішення та дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки;
- розробити технічну документацію із землеустрою;
- зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі з присвоєнням їй кадастрового номера та отримати витяг з кадастру;
- звернутися до місцевої ради із заявою про затвердження документації;
- з рішенням про затвердження проєктної документації звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса та зареєструвати право власності на земельну ділянку;
- отримати витяг про державну реєстрацію права власності на пай.
Раніше ми повідомляли, що змінилося у декларації з податку на нерухомість з 1 січня. Також ми розповідали, де зараз найбільш вигідно купляти землю.
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