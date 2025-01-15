Як одеситам оформити земельний пай — інструкція

Як одеситам оформити земельний пай. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

В Україні продовжили термін оформлення невитребуваних паїв. Зробити це можна до 1 січня 2028 року. Таким чином власники землі або їхні спадкоємці отримали додаткові три роки.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися, як оформити землю у власність.

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Які документи потрібні

сертифікат на право на пай, виданий районною (міською) державною адміністрацією;

свідоцтво про право на спадщину;

посвідчені у встановленому порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на пай;

рішення суду про визнання права на пай;

трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб.

Покровова інструкція

Щоби оформити право власності на невитребувану земельну частку, потрібно:

подати до відповідної місцевої ради заяву про виділення паю та документ, що посвідчує право на пай;

дочекатися розробки відповідного проєкту рішення ради та його обговорення на комісіях і сесії, після чого отримати рішення та дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки;

розробити технічну документацію із землеустрою;

зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі з присвоєнням їй кадастрового номера та отримати витяг з кадастру;

звернутися до місцевої ради із заявою про затвердження документації;

з рішенням про затвердження проєктної документації звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса та зареєструвати право власності на земельну ділянку;

отримати витяг про державну реєстрацію права власності на пай.

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