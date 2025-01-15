Как одесситам оформить земельный пай — инструкция

Оформление паев для жителей Одесчины — что изменилось
15 января 2025 10:29
Как одесситам оформить земельный пай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
В Украине продлили срок оформления невостребованных паев. Сделать это можно до 1 января 2028 года. Таким образом владельцы земли или их наследники получили дополнительные три года.
Журналисты Новини.LIVE разбирались, как оформить землю в собственность.
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Какие документы нужны
- сертификат на право на пай, выданный районной (городской) государственной администрацией;
- свидетельство о праве на наследство;
- заверенные в установленном порядке договоры купли-продажи, дарения, мены, к которым прилагается сертификат на право на пай;
- решение суда о признании права на пай;
- трудовая книжка члена коллективного или другого сельскохозяйственного предприятия или нотариально заверенная выписка из нее или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц.
Покровная инструкция
Чтобы оформить право собственности на невостребованную земельную долю, нужно:
- подать в соответствующий местный совет заявление о выделении пая и документ, удостоверяющий право на пай;
- дождаться разработки соответствующего проекта решения совета и его обсуждения на комиссиях и сессии, после чего получить решение и разрешение на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка;
- разработать техническую документацию по землеустройству;
- зарегистрировать земельный участок в Государственном земельном кадастре с присвоением ему кадастрового номера и получить выписку из кадастра;
- обратиться в местный совет с заявлением об утверждении документации;
- с решением об утверждении проектной документации обратиться к субъекту государственной регистрации прав или нотариусу и зарегистрировать право собственности на земельный участок;
- получить выписку о государственной регистрации права собственности на пай.
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