Как одесситам оформить земельный пай — инструкция

Как одесситам оформить земельный пай. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине продлили срок оформления невостребованных паев. Сделать это можно до 1 января 2028 года. Таким образом владельцы земли или их наследники получили дополнительные три года.

Журналисты Новини.LIVE разбирались, как оформить землю в собственность.

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Какие документы нужны

сертификат на право на пай, выданный районной (городской) государственной администрацией;

свидетельство о праве на наследство;

заверенные в установленном порядке договоры купли-продажи, дарения, мены, к которым прилагается сертификат на право на пай;

решение суда о признании права на пай;

трудовая книжка члена коллективного или другого сельскохозяйственного предприятия или нотариально заверенная выписка из нее или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц.

Покровная инструкция

Чтобы оформить право собственности на невостребованную земельную долю, нужно:

подать в соответствующий местный совет заявление о выделении пая и документ, удостоверяющий право на пай;

дождаться разработки соответствующего проекта решения совета и его обсуждения на комиссиях и сессии, после чего получить решение и разрешение на разработку технической документации по землеустройству относительно установления границ земельного участка;

разработать техническую документацию по землеустройству;

зарегистрировать земельный участок в Государственном земельном кадастре с присвоением ему кадастрового номера и получить выписку из кадастра;

обратиться в местный совет с заявлением об утверждении документации;

с решением об утверждении проектной документации обратиться к субъекту государственной регистрации прав или нотариусу и зарегистрировать право собственности на земельный участок;

получить выписку о государственной регистрации права собственности на пай.

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