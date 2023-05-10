Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 10 травня

Оголошено перший рівень небезпеки: погода в Одесі та області сьогодні
10 травня 2023 06:30
Рослина покрилась інеєм. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, вночі регіон накрили заморозки. Температура на поверхні ґрунту становила 0-5°С. Через небезпечні метеорологічні явища у регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки до 11 травня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів.
- Вранці та вдень невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 6-8°С, вдень 13-15°С.
- Температура морської води 13-14°С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 77%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів.
- Вранці та вдень невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 3-8°С, вдень 12-17°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі.