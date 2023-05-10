Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 10 травня

Рослина покрилась інеєм. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, вночі регіон накрили заморозки. Температура на поверхні ґрунту становила 0-5°С. Через небезпечні метеорологічні явища у регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки до 11 травня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вранці та вдень невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8°С, вдень 13-15°С.

Температура морської води 13-14°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 77%.

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