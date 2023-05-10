Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 10 мая.

Растение покрылось инеем. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня ночью регион накрыли заморозки. Температура на поверхности почвы составляла 0-5°С. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности до 11 мая.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утром и днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 13-15°С.

Температура морской воды 13–14°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 77%.

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