Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 10 мая.

Объявлен первый уровень опасности: погода в Одессе и области сегодня
10 мая 2023 06:30
Растение покрылось инеем. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Сегодня ночью регион накрыли заморозки. Температура на поверхности почвы составляла 0-5°С. Из-за опасных метеорологических явлений в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности до 11 мая.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
- Утром и днем небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-8°С, днем 13-15°С.
- Температура морской воды 13–14°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 77%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
- Утром и днем небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8°С, днем 12-17°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
10 мая по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.