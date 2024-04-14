Охочих виїхати за кордон багато — на міжнародній трасі Одещини затори та черги на КПП

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні надвечір, 14 квітня. Крім цього, на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга з охочих виїхати до Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, а також перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором.

Затори у бік Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

Багато охочих виїхати за кордон і через пропускний пункт "Старокозаче", там спостерігається велика черга. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черги на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин між селами Нова Некрасівка та Новосільське, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.

Затори у бік Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на АЗС України знову оновили. Вартість бензину на автозаправних станціях не змінилась. Ціни на дизельне пальне, а також на автогаз, також залишаються на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 14 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така: