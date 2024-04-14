Охочих виїхати за кордон багато — на міжнародній трасі Одещини затори та черги на КПП
Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні надвечір, 14 квітня. Крім цього, на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга з охочих виїхати до Молдови.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, у районі Маяків та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, а також перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором.
Затори у напрямку Старокозачого
Багато охочих виїхати за кордон і через пропускний пункт "Старокозаче", там спостерігається велика черга. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин між селами Нова Некрасівка та Новосільське, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.
Ціни на пальне
Ціни на пальне на АЗС України знову оновили. Вартість бензину на автозаправних станціях не змінилась. Ціни на дизельне пальне, а також на автогаз, також залишаються на рівні попереднього дня.
За даними моніторингового сайту, 14 квітня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,82 грн/л;
- А-95 — 54,28 грн/л;
- А-92 — 51,29 грн/л;
- дизельне пальне — 54,47 грн/л;
- скраплений газ — 27,98 грн/л.
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