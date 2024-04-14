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Желающих выехать за границу много — на международной трассе Одесчины пробки и очереди на КПП

14 апреля 2024 18:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Желающих выехать за границу много — на международной трассе Одесчины пробки и очереди на КПП
Дорога в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдовской и румынской границ сегодня вечером, 14 апреля. Кроме этого, на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь из желающих выехать в Молдову.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, а также перед самым пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом.

Желающих выехать за границу много — на международной трассе Одесщины пробки и очереди на КПП - фото 1
Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Многие желают выехать за границу и через пропускной пункт "Старокозачье", там наблюдается большая очередь. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Желающих выехать за границу много — на международной трассе Одесщины пробки и очереди на КПП - фото 2
Очереди на Староказачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин между селами Новая Некрасовка и Новосельское, а также подъезд к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок небольшие и существенно не влияют на трафик.

Желающих выехать за границу много — на международной трассе Одесщины пробки и очереди на КПП - фото 3
Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее на АЗС Украины снова обновили. Стоимость бензина на автозаправочных станциях не изменилась. Цены на дизельное горючее, а также на автогаз, остаются на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 14 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 57,82 грн/л;
  • А-95 — 54,28 грн/л;
  • А-92 — 51,29 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,47 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,98 грн/л.

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