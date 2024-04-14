Желающих выехать за границу много — на международной трассе Одесчины пробки и очереди на КПП

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдовской и румынской границ сегодня вечером, 14 апреля. Кроме этого, на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь из желающих выехать в Молдову.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, а также перед самым пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом.

Пробки в сторону Паланки. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Многие желают выехать за границу и через пропускной пункт "Старокозачье", там наблюдается большая очередь. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очереди на Староказачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин между селами Новая Некрасовка и Новосельское, а также подъезд к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок небольшие и существенно не влияют на трафик.

Пробки в сторону Орловки. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее на АЗС Украины снова обновили. Стоимость бензина на автозаправочных станциях не изменилась. Цены на дизельное горючее, а также на автогаз, остаются на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 14 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая: