Желающих выехать за границу много — на международной трассе Одесчины пробки и очереди на КПП
Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдовской и румынской границ сегодня вечером, 14 апреля. Кроме этого, на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь из желающих выехать в Молдову.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, а также перед самым пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом.
Пробки по направлению Старокозачьего
Многие желают выехать за границу и через пропускной пункт "Старокозачье", там наблюдается большая очередь. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин между селами Новая Некрасовка и Новосельское, а также подъезд к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок небольшие и существенно не влияют на трафик.
Цены на горючее
Цены на горючее на АЗС Украины снова обновили. Стоимость бензина на автозаправочных станциях не изменилась. Цены на дизельное горючее, а также на автогаз, остаются на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 14 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ — 57,82 грн/л;
- А-95 — 54,28 грн/л;
- А-92 — 51,29 грн/л;
- дизельное топливо — 54,47 грн/л;
- сжиженный газ — 27,98 грн/л.
Читайте Новини.LIVE!