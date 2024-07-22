Планові відключення світла в Одесі сьогодні: адреси

Горять свічки. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 22 липня, тисячі жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання містянам обіцяють повернути до 19:00. Однак час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 2 — 63;

пров. Арковий (пров. 2-й Восьмого березня), 1 — 8а;

пров. Паркетний (пров. 3-й Восьмого березня), 4 — 10;

пров. Корковий (пров. 4-й Восьмого березня), 2 — 10;

пров. Кодимський (пров. 5-й Восьмого березня), 4, 6, 9;

пров. Анкерний (пров. 6-й Восьмого березня), 4 — 11;

пров. Бейтельсбахера (пров. 7-й Восьмого березня), 5 — 9;

Головна, 1 — 11, 31, 33;

узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1 — 11;

Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 — 24;

Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1 — 14, 109, 109/корп.1, 2;

Кар’єрна, 5 — 13;

пров. Меблевий (пров. 8-й Восьмого березня), 1 — 11;

пров. Волтона (пров. 9-й Восьмого березня), 1 — 17, 47, 47/корп.1;

Роботи до 18:00;

Четверта, 38 — 52;

пров. Оранжерейний, 1 — 16б;

Агрономічна, 60 — 117;

Висоцького, 1 — 11;

Роботи до 18:00;

Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45 — 53;

Семена Палія, 118, 109;

Роботи до 17:00;

Південний РЕМ:

пров.Загородній, 9;

пров.Кошового, 5/В;

Василя Симоненка, 1, 11а;

Роботи до 19:00;

Центральний РЕМ:

Бабеля, 3 — 15;

Головковська, 15, 19;

Мельницька, 2, 5;

Радужна, 10 — 43;

Кордонна, 37б, 66 — 90;

дорога Овідіопольська, 2 — 6;

Михайлівська, 46, 46а;

Дальницька, 53/корп.1;

узвіз Степана Олейника, 8;

Балківська, 90 — 175;

пров. 2-й Водяний, 11;

Колоністська, 1;

Градоначальницька, 1, 9;

Південна, 1 — 14;

Розкидайлівська, 40 — 59;

Болгарська, 87а;

Степова, 27 — 31, 46 — 50, 76б;

Колонтаївська, 59;

пл. Олексіївська, 1, 7, 9;

пров. Старокінний, 1;

Желябова, 7а — 11б;

Миколи Воронова, 1 — 12;

Строганова, 7 — 11в;

Ударників, 7 — 11б;

Старицького, 2 — 9б;

Литовська, 20, 20а;

Роботи до 17:00;

Розумовська, 59, 61;

Середня, 47, 49, 52, 62 — 66;

Олександра Кутузакія, 39 — 64;

Болгарська, 35 — 60;

Запорізька, 30;

Градоначальницька, 34 — 49;

Дюковська, 4, 8;

Скісна, 1 — 76;

Дальницька, 53, 53/корп.5, 33 — 47;

Кордонна, 25 — 92;

Ольгі Благовидової (Кострова), 1 — 13;

Квіткова, 1 — 17;

Олексія Косяченко, 2 — 54, 38, 39, 44;

Бабеля, 25 — 59;

Колонтаївська, 1;

пров. Виноградний, 4 — 38;

10-го Квітня, 12 — 21;

Розкидайлівська, 5 — 12;

Садиковська, 1 — 20б;

узвіз Степана Олійника, 3 — 12;

Пішонівська, 7;

Базарна, 70;

Балківська, 69 — 95;

пер. Поперечний, 1 — 17а;

Дідріхсона, 15 — 29;

Святослава Ріхтера, 28 — 130;

пров. Кострова;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 31;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;

Туристська 7а — 46;

Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Клименко, 25, 33в;

Гранатна, 28 — 54;

Дубова, 1 — 31;

Профспілкова 2 — 34;

Пшенична — усі будинки;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 46;

пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;

пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;

пров. Джутовий, 1 — 10а;

пров. Конструкторський, 1 — 11;

пров. Литавровий (пров. Москвіна), 1 — 12;

пров. Радіальний, 1 — 12;

Центральний Аеропорт, 1 — 23;

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 22 липня, впродовж усієї доби.Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.