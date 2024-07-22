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Окрім екстренних ще й планові — кому з одеситів доведеться бути без світла

22 липня 2024 09:27
Верзілова Єлизавета - редактор
Планові відключення світла в Одесі сьогодні: адреси
Горять свічки. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 22 липня,  тисячі жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання містянам обіцяють повернути до 19:00. Однак час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 2 — 63;  
  • пров. Арковий (пров. 2-й Восьмого березня), 1 — 8а;  
  • пров. Паркетний (пров. 3-й Восьмого березня), 4 — 10;  
  • пров. Корковий (пров. 4-й Восьмого березня), 2 — 10;  
  • пров. Кодимський  (пров. 5-й Восьмого березня), 4, 6, 9;  
  • пров. Анкерний (пров. 6-й Восьмого березня), 4 — 11;  
  • пров. Бейтельсбахера  (пров. 7-й Восьмого березня), 5 — 9;  
  • Головна, 1 — 11, 31, 33;  
  • узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1 — 11;  
  • Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 — 24;  
  • Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1 — 14, 109, 109/корп.1, 2;  
  • Кар’єрна, 5 — 13;  
  • пров. Меблевий (пров. 8-й Восьмого березня), 1 — 11;  
  • пров. Волтона (пров. 9-й Восьмого березня), 1 — 17, 47, 47/корп.1;  
    Роботи до 18:00;  
  • Четверта, 38 — 52;  
  • пров. Оранжерейний, 1 — 16б;  
  • Агрономічна, 60 — 117;  
  • Висоцького, 1 — 11;  
  • Роботи до 18:00;  
  • Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45 — 53;  
  • Семена Палія, 118, 109;  
    Роботи до 17:00;  

Південний РЕМ:  

  • пров.Загородній, 9;  
  • пров.Кошового, 5/В;  
  • Василя Симоненка, 1, 11а;  
    Роботи до 19:00;  

Центральний РЕМ:  

  • Бабеля, 3 — 15;  
  • Головковська, 15, 19;  
  • Мельницька, 2, 5;  
  • Радужна, 10 — 43;  
  • Кордонна, 37б, 66 — 90;  
  • дорога Овідіопольська, 2 — 6;  
  • Михайлівська, 46, 46а;  
  • Дальницька, 53/корп.1;  
  • узвіз Степана Олейника, 8;  
  • Балківська, 90 — 175;  
  • пров. 2-й Водяний, 11;  
  • Колоністська, 1;  
  • Градоначальницька, 1, 9;  
  • Південна, 1 — 14;  
  • Розкидайлівська, 40 — 59;  
  • Болгарська, 87а;  
  • Степова, 27 — 31, 46 — 50, 76б;  
  • Колонтаївська, 59;  
  • пл. Олексіївська, 1, 7, 9;  
  • пров. Старокінний, 1;  
  • Желябова, 7а — 11б;  
  • Миколи Воронова, 1 — 12;  
  • Строганова, 7 — 11в;  
  • Ударників, 7 — 11б;  
  • Старицького, 2 — 9б;  
  • Литовська, 20, 20а;  
    Роботи до 17:00;  
  • Розумовська, 59, 61;  
  • Середня, 47, 49, 52, 62 — 66;  
  • Олександра Кутузакія, 39 — 64;  
  • Болгарська, 35 — 60;  
  • Запорізька, 30;  
  • Градоначальницька, 34 — 49;  
  • Дюковська, 4, 8;  
  • Скісна, 1 — 76;  
  • Дальницька, 53, 53/корп.5, 33 — 47;  
  • Кордонна, 25 — 92;  
  • Ольгі Благовидової (Кострова), 1 — 13;  
  • Квіткова, 1 — 17;  
  • Олексія Косяченко, 2 — 54, 38, 39, 44;  
  • Бабеля, 25 — 59;  
  • Колонтаївська, 1;  
  • пров. Виноградний, 4 — 38;  
  • 10-го Квітня, 12 — 21;  
  • Розкидайлівська, 5 — 12;  
  • Садиковська, 1 — 20б;  
  • узвіз Степана Олійника, 3 — 12;  
  • Пішонівська, 7;  
  • Базарна, 70;  
  • Балківська, 69 — 95;  
  • пер. Поперечний, 1 — 17а;  
  • Дідріхсона, 15 — 29;  
  • Святослава Ріхтера, 28 — 130;  
  • пров. Кострова;  
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;  
  • Платанова, 1 — 126;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров Бузковий, 2/корп.2;  
  • пров. Килимовий, 5 — 9;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6;  
  • Квітнева, 20 — 31;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;  
  • Туристська 7а — 46;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;  
  • Клименко, 25, 33в;  
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • Дубова, 1 — 31;  
  • Профспілкова 2 — 34;  
  • Пшенична — усі будинки;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 46;  
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;  
  • пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;  
  • пров. Джутовий, 1 — 10а;  
  • пров. Конструкторський, 1 — 11;  
  • пров. Литавровий  (пров. Москвіна), 1 — 12;
  • пров. Радіальний, 1 — 12;  
  • Центральний Аеропорт, 1 — 23;  
  • Малішевського (Гастелло) — усі будинки;  
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 22 липня, впродовж усієї доби.Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

 

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