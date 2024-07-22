Планові відключення світла в Одесі сьогодні: адреси

Окрім екстренних ще й планові — кому з одеситів доведеться бути без світла
Сьогодні, 22 липня, тисячі жителів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання містянам обіцяють повернути до 19:00. Однак час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 2 — 63;
- пров. Арковий (пров. 2-й Восьмого березня), 1 — 8а;
- пров. Паркетний (пров. 3-й Восьмого березня), 4 — 10;
- пров. Корковий (пров. 4-й Восьмого березня), 2 — 10;
- пров. Кодимський (пров. 5-й Восьмого березня), 4, 6, 9;
- пров. Анкерний (пров. 6-й Восьмого березня), 4 — 11;
- пров. Бейтельсбахера (пров. 7-й Восьмого березня), 5 — 9;
- Головна, 1 — 11, 31, 33;
- узвіз Віктора Скаржинського (узвіз Восьмого березня), 1 — 11;
- Метизна (1-а лінія Восьмого березня), 1 — 24;
- Килимова (2-а лінія Восьмого березня), 1 — 14, 109, 109/корп.1, 2;
- Кар’єрна, 5 — 13;
- пров. Меблевий (пров. 8-й Восьмого березня), 1 — 11;
- пров. Волтона (пров. 9-й Восьмого березня), 1 — 17, 47, 47/корп.1;
Роботи до 18:00;
- Четверта, 38 — 52;
- пров. Оранжерейний, 1 — 16б;
- Агрономічна, 60 — 117;
- Висоцького, 1 — 11;
- Роботи до 18:00;
- Бувалкіна Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45 — 53;
- Семена Палія, 118, 109;
Роботи до 17:00;
Південний РЕМ:
- пров.Загородній, 9;
- пров.Кошового, 5/В;
- Василя Симоненка, 1, 11а;
Роботи до 19:00;
Центральний РЕМ:
- Бабеля, 3 — 15;
- Головковська, 15, 19;
- Мельницька, 2, 5;
- Радужна, 10 — 43;
- Кордонна, 37б, 66 — 90;
- дорога Овідіопольська, 2 — 6;
- Михайлівська, 46, 46а;
- Дальницька, 53/корп.1;
- узвіз Степана Олейника, 8;
- Балківська, 90 — 175;
- пров. 2-й Водяний, 11;
- Колоністська, 1;
- Градоначальницька, 1, 9;
- Південна, 1 — 14;
- Розкидайлівська, 40 — 59;
- Болгарська, 87а;
- Степова, 27 — 31, 46 — 50, 76б;
- Колонтаївська, 59;
- пл. Олексіївська, 1, 7, 9;
- пров. Старокінний, 1;
- Желябова, 7а — 11б;
- Миколи Воронова, 1 — 12;
- Строганова, 7 — 11в;
- Ударників, 7 — 11б;
- Старицького, 2 — 9б;
- Литовська, 20, 20а;
Роботи до 17:00;
- Розумовська, 59, 61;
- Середня, 47, 49, 52, 62 — 66;
- Олександра Кутузакія, 39 — 64;
- Болгарська, 35 — 60;
- Запорізька, 30;
- Градоначальницька, 34 — 49;
- Дюковська, 4, 8;
- Скісна, 1 — 76;
- Дальницька, 53, 53/корп.5, 33 — 47;
- Кордонна, 25 — 92;
- Ольгі Благовидової (Кострова), 1 — 13;
- Квіткова, 1 — 17;
- Олексія Косяченко, 2 — 54, 38, 39, 44;
- Бабеля, 25 — 59;
- Колонтаївська, 1;
- пров. Виноградний, 4 — 38;
- 10-го Квітня, 12 — 21;
- Розкидайлівська, 5 — 12;
- Садиковська, 1 — 20б;
- узвіз Степана Олійника, 3 — 12;
- Пішонівська, 7;
- Базарна, 70;
- Балківська, 69 — 95;
- пер. Поперечний, 1 — 17а;
- Дідріхсона, 15 — 29;
- Святослава Ріхтера, 28 — 130;
- пров. Кострова;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Платанова, 1 — 126;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 31;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Тетяни Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;
- Туристська 7а — 46;
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Клименко, 25, 33в;
- Гранатна, 28 — 54;
- Дубова, 1 — 31;
- Профспілкова 2 — 34;
- Пшенична — усі будинки;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 46;
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
- пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4;
- пров. Джутовий, 1 — 10а;
- пров. Конструкторський, 1 — 11;
- пров. Литавровий (пров. Москвіна), 1 — 12;
- пров. Радіальний, 1 — 12;
- Центральний Аеропорт, 1 — 23;
- Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 22 липня, впродовж усієї доби.Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі чинний тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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