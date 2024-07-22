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Кроме экстренных, еще и плановые — кому из одесситов придется быть без света

22 июля 2024 09:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Плановые отключения света в Одессе сегодня: адреса
Горят свечи. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 22 июля, тысячи жителей Одессы остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение горожанам обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета .

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 2 — 63;
  • пер. Арковый (пер. 2-й Восьмого марта), 1 — 8а;
  • пер. Паркетный (пер. 3-й Восьмого марта), 4 — 10;
  • пер. Корковый (пер. 4-й Восьмого марта), 2 — 10;
  • пер.. Кодымский (пер. 5-й Восьмого марта), 4, 6, 9;
  • пер.. Анкерный (пер. 6-й Восьмого марта), 4 — 11;
  • пер. Бейтельсбахера (пер. 7-й Восьмого марта), 5 — 9;
  • Главная, 1 — 11, 31, 33;
  • спуск Виктора Скаржинского (спуск Восьмого марта), 1 — 11;
  • Метизна (1-я линия Восьмого марта), 1 — 24;
  • Ковровая (2-я линия Восьмого марта), 1 — 14, 109, 109/корп.1, 2;
  • Карьерная, 5 - 13;
  • пер. Мебельный (пер. 8-й Восьмого марта), 1 — 11;
  • пер. Волтона (пер. 9-й Восьмого марта), 1 — 17, 47, 47/корп.1;
    Работы до 18:00;
  • Четвертая, 38 — 52;
  • пер. Оранжерейный, 1 — 16б;
  • Агрономическая, 60 — 117;
  • Высоцкого, 1 — 11;
    Работы до 18:00;
  • Бувалкина Владислава (Генерала Бочарова), 23, 45 — 53;
  • Семена Палия, 118, 109;
    Работы до 17:00;

Южный РЭС:

  • пер.Загородний, 9;
  • пер.Кошевого, 5/В;
  • Василия Симоненко, 1, 11а;
    Работы до 19:00;

Центральный РЭС:

  • Бабеля, 3 — 15;
  • Головковская, 15, 19;
  • Мельницкая, 2, 5;
  • Радужная, 10 — 43;
  • Граничная, 37б, 66 — 90;
  • дорога Овидиопольская, 2 — 6;
  • Михайловская, 46, 46а;
  • Дальницкая, 53/корп.1;
  • спуск Степана Олейника, 8;
  • Балковская, 90 — 175;
  • пер. 2-й Водяной, 11;
  • Колонистская, 1;
  • Градоначальническая, 1, 9;
  • Южная, 1 — 14;
  • Раскидайловская, 40 — 59;
  • Болгарская, 87а;
  • Степная, 27 — 31, 46 — 50, 76б;
  • Колонтаевская, 59;
  • пл. Алексеевская, 1, 7, 9;
  • пер. Староконный, 1;
  • Желябова, 7а — 11б;
  • Николая Воронова, 1 — 12;
  • Строганова, 7 — 11в;
  • Ударников, 7 — 11б;
  • Старицкого, 2 — 9б;
  • Литовская, 20, 20а;
    Работы до 17:00;
  • Разумовская, 59, 61;
  • Средняя, 47, 49, 52, 62 — 66;
  • Александра Кутузакия, 39 — 64;
  • Болгарская, 35 — 60;
  • Запорожская, 30;
  • Градоначальническая, 34 — 49;
  • Дюковская, 4, 8;
  • Косвенная, 1 — 76;
  • Дальницкая, 53, 53/корп.5, 33 — 47;
  • Граничная, 25 - 92;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1 — 13;
  • Цветочная, 1 — 17;
  • Алексея Косяченко, 2 - 54, 38, 39, 44;
  • Бабеля, 25 — 59;
  • Колонтаевская, 1;
  • пров. Виноградный, 4 — 38;
  • 10-го Апреля, 12 — 21;
  • Раскидайловская, 5 — 12;
  • Садыковская, 1 — 20б;
  • спуск Степана Олейника, 3 — 12;
  • Пишоновская, 7;
  • Базарно, 70;
  • Балковская, 69 — 95;
  • пер. Поперечный, 1 — 17а;
  • Дидрихсона, 15 — 29;
  • Святослава Рихтера, 28 — 130;
  • пров. Костровая;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Платанова, 1 — 126;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2;
  • пер. Ковровый, 5 — 9;
  • проезд Сиреневый, 1 — 6;
  • Апрельская, 20 — 31;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а — 27;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;
  • Сельская, 29 — 44;
  • Татьяны Тесс, 3а, 8, 11а, 12а;
  • Туристская 7а — 46;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Гранатная, 28 — 54;
  • Дубовая, 1 — 31;
  • Профсоюзная 2 — 34;
  • Пшеничная — все дома;
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 46;
  • пер. 1-й Кипарисный, 2, 4;
  • пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4;
  • пер. Джутовой, 1 — 10а;
  • пер. Конструкторский, 1 — 11;
  • пер. Литавровый (пер. Москвина), 1 — 12;
  • пер. Радиальный, 1 — 12;
  • Центральный Аэропорт, 1 — 23;
  • Малишевского (Гастелло) — все дома;
    Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 22 июля, на протяжении всех суток .

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. В настоящее время действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

 

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