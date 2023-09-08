Температура моря сьогодні — Чорне море 8 вересня

Оксамитовий сезон: яка температура Чорного моря
Сезон потрохи закінчується, й людей на пляжах стає все менше. Втім, завзяті відпочивальники все ще проводять час біля моря.
Новини.LIVE знають, яка буде температура води сьогодні, 8 вересня.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +22°С до +25°С. Біля берега Одеси вода стала трохи холоднішою.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля тимчасово окупованого Криму. Вода біля Ялти, Євпаторії, Залізного порту прогрілася до +25°С. В Одесі, біля Грибівки, Курортного, Кароліно-Бугаза температура води сягає +24°С.
Нагадаємо, у Туреччині зараз розмірковують, як зробити відпочинок в країні популярнішим і дешевшим. Експерти туристичного бізнесу зараз прораховують, наскільки може впасти привабливість, якщо з системи "все включено" виключити необмежений алкоголь.