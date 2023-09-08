Температура моря сегодня – Черное море 8 сентября

Бархатный сезон: какая температура Черного моря
Сезон понемногу заканчивается, и людей на пляжах становится все меньше. Впрочем, упорные отдыхающие все еще проводят время у моря.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 8 сентября.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +25°С. У берега Одессы вода стала немного холоднее.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле временно оккупированного Крыма. Вода у Ялты, Евпатории, Железного порта прогрелась до +25°С. В Одессе, возле Грибовки, Курортного, Каролино-Бугаза температура воды достигает +24°С.
Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.