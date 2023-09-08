Температура моря сегодня – Черное море 8 сентября

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сезон понемногу заканчивается, и людей на пляжах становится все меньше. Впрочем, упорные отдыхающие все еще проводят время у моря.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 8 сентября.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +25°С. У берега Одессы вода стала немного холоднее.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле временно оккупированного Крыма. Вода у Ялты, Евпатории, Железного порта прогрелась до +25°С. В Одессе, возле Грибовки, Курортного, Каролино-Бугаза температура воды достигает +24°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в Турции сейчас размышляют, как сделать отдых в стране более популярным и дешевым. Эксперты туристического бизнеса сейчас просчитывают, насколько может упасть привлекательность, если из системы все включено исключить неограниченный алкоголь.