Погода в Одесі 4 вересня — температура морської води та повітря

Сьогодні, 4 вересня, погода в Одесі буде теплою та без дощів. У місті очікується до +29 °C вдень та +19 °C уночі. Море залишиться теплим, а відпочивальники зможуть комфортно купатися. В області прогнозується спека до +32 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Синоптики повідомляють, що 4 вересня в Одесі очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень складе +27...+29 °C, уночі +17...+29 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря сягатиме +27...+32 °C. Видимість на автошляхах добра.

Яка температура морської води

Море сьогодні також теплим, його температура підніметься до +22...+23 °C. Це дозволить ще насолоджуватися купальним сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

