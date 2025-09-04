Погода в Одессе 4 сентября — температура морской воды и воздуха

Люди на одесском побережье. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 сентября, погода в Одессе будет теплой и без дождей. В городе ожидается до +29 °C днем и +19 °C ночью. Море останется теплым, а отдыхающие смогут комфортно купаться. В области прогнозируется жара до +32 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Синоптики сообщают, что 4 сентября в Одессе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +27...+29 °C, ночью +17...+29 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха будет достигать +27...+32 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Какая температура морской воды

Море сегодня также теплым, его температура поднимется до +22...+23 °C. Это позволит еще наслаждаться купальным сезоном.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

