Окупанти атакували "Шахедами" гуртожитки навчального закладу в Одесі

Уламки збитого російського БпЛА. Фото: ОК "Південь"

Сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти атакували Одесу та Одеський район. Противник використовував ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

Про це повідомила Одеська районна військова адміністрація.

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Загалом війська РФ запустили 15 дронів. Силам протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам вдалося приземлити 12 повітряних цілей.

"На жаль, було влучання по об'єкту, який розташований на території Одеси: три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів", — йдеться у повідомленні.

Після влучання в об'єкт виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Внаслідок атаки російських окупантів люди не постраждали.

ОК "Південь" показало уламки "Шахедів", які атакували Одесу.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Загалом вони застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.

Також ми писали, що на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.

Додамо, вчора, 3 травня, окупанти підло обстрілювали місто Херсон та область, кількість жертв збільшилась до 21. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив наслідки ворожої атаки в Херсоні.