Оккупанты атаковали "Шахедами" общежития учебного заведения в Одессе
Сегодня ночью, 4 мая, российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район. Противник использовал ударные БпЛА типа Shahed-131/136.
Об этом сообщила Одесская районная военная администрация.
Ночной обстрел Одессы
В целом войска РФ запустили 15 дронов. Силам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам удалось приземлить 12 воздушных целей.
"К сожалению, было попадание по объекту, расположенному на территории Одессы: три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений", — говорится в сообщении.
После попадания в объект возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
В результате атаки российских оккупантов люди не пострадали.
ОК "Юг" показало обломки "Шахедов", атаковавших Одессу.
Напомним, сегодня ночью, 4 мая, российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками. В целом они применили до 24 ударных дронов Shahed-136/131.
Также мы писали, что на фоне недавнего роста российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.
Добавим, вчера, 3 мая, оккупанты подло обстреливали город Херсон и область, число жертв увеличилось до 21. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал последствия вражеской атаки в Херсоне.