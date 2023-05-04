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Оккупанты атаковали "Шахедами" общежития учебного заведения в Одессе

4 мая 2023 07:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты атаковали "Шахедами" общежития учебного заведения в Одессе
Обломки сбитого российского БпЛА. Фото: ОК "Юг"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 4 мая, российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район. Противник использовал ударные БпЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщила Одесская районная военная администрация.

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В целом войска РФ запустили 15 дронов. Силам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам удалось приземлить 12 воздушных целей.

"К сожалению, было попадание по объекту, расположенному на территории Одессы: три дрона ударили по общежитиям одного из учебных заведений", — говорится в сообщении.

После попадания в объект возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В результате атаки российских оккупантов люди не пострадали.

ОК "Юг" показало обломки "Шахедов", атаковавших Одессу.

Напомним, сегодня ночью, 4 мая, российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками. В целом они применили до 24 ударных дронов Shahed-136/131.

Также мы писали, что на фоне недавнего роста российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.

Добавим, вчера, 3 мая, оккупанты подло обстреливали город Херсон и область, число жертв увеличилось до 21. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал последствия вражеской атаки в Херсоне.

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