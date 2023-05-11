Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Окупанти бояться контрнаступу з моря: Гуменюк про активізацію розвідки РФ arrow

Окупанти бояться контрнаступу з моря: Гуменюк про активізацію розвідки РФ

11 травня 2023 11:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Окупанти бояться контрнаступу з моря: Гуменюк про активізацію розвідки РФ
Російські дрони проводять розвідку. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Розмови про контрнаступ ЗСУ неабияк лякають окупантів. Ворог активізував розвідку над Чорним морем.  

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

Читайте також:

"Продовжуємо стежити над ситуацією, контролюємо її. Бачимо активізацію безпілотних розвідників над територіальним морем України. Це говорить про те, що флотському угруповуванню досить не спокійно. Вони переймаються, що контрнаступ може бути не тільки по суші", — зазначила Наталя Гуменюк.  

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Часта бавовна на окупованому півдні означає початок контрнаступу України. Чим більше логістики ворога буде зруйновано — тим легше українським військам буде звільняти окуповані РФ території.

Успішність українського контрнаступу ніяк не вплине на підтримку США. У випадку недосягнення поставлених цілей Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни не думати про майбутній контрнаступ України як про останній у цій війні. Якщо буде потреба Україна готуватиметься до наступних операцій, аби звільнити свої території.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB