Окупанти бояться контрнаступу з моря: Гуменюк про активізацію розвідки РФ

Російські дрони проводять розвідку. Фото: google

Розмови про контрнаступ ЗСУ неабияк лякають окупантів. Ворог активізував розвідку над Чорним морем.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Продовжуємо стежити над ситуацією, контролюємо її. Бачимо активізацію безпілотних розвідників над територіальним морем України. Це говорить про те, що флотському угруповуванню досить не спокійно. Вони переймаються, що контрнаступ може бути не тільки по суші", — зазначила Наталя Гуменюк.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Часта бавовна на окупованому півдні означає початок контрнаступу України. Чим більше логістики ворога буде зруйновано — тим легше українським військам буде звільняти окуповані РФ території.

Успішність українського контрнаступу ніяк не вплине на підтримку США. У випадку недосягнення поставлених цілей Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західні країни не думати про майбутній контрнаступ України як про останній у цій війні. Якщо буде потреба Україна готуватиметься до наступних операцій, аби звільнити свої території.