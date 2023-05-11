Оккупанты боятся контрнаступления с моря: Гуменюк об активизации разведки РФ

Российские дроны производят разведку. Фото: google

Разговоры о контрнаступлении ВСУ изрядно пугают оккупантов. Враг активизировал разведку над Черным морем.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Продолжаем следить за ситуацией, контролируем ее. Видим активизацию беспилотных разведчиков над территориальным морем Украины. Это говорит, что флотской группировке достаточно не спокойно. Они переживают, что контрнаступление может быть не только по суше", — отметила Наталья Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Частый хлопок на оккупированном юге означает начало контрнаступления Украины. Чем больше логистика врага будет разрушена — тем легче украинским войскам будет освобождать оккупированные РФ территории.

Успешность украинского контрнаступления никак не отразится на поддержке США. В случае недостижения поставленных целей, Америка будет с Украиной столько, сколько нужно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны не думать о предстоящем контрнаступлении Украины как о последнем в этой войне. В случае необходимости Украина будет готовиться к следующим операциям, чтобы освободить свои территории.