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Окупанти дронами атакували Одеську область: є влучання

4 вересня 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти дронами атакували Одеську область: є влучання
Ліквідація пожежі внаслідок російського обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 4 вересня, російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Російські терористи упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 17 дронів збили наші сили ППО", — розповів Кіпер.

За його словами, є і влучання. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Внаслідок потрапляння уламків через збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Кіпер розповів, що станом на 7:00 вогонь ліквідовано. 

"Вкотре наголошую, що під час небезпеки дуже важливо перебувати в укритті. Дякую свідомим жителям Ізмаїльського району. Загиблих та постраждалих внаслідок нічного нальоту немає", — повідомив очільник Одеської ОВА.

Він додав, що на місці продовжують працювати всі відповідні служби.

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Наслідки російського обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України
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Наслідки російського обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України
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Наслідки російського обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України
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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 4 вересня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Ворог влучив по інфраструктурному об'єкту.

Також ми писали, що розпочалася 558 доба повномасштабного російського вторгнення на територію України. Вночі, 4 вересня, окупанти знову вдалися до атаки за допомогою ударних БпЛА "Shahed-136/131".

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