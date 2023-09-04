Оккупанты дронами атаковали Одесскую область: есть попадания

Ликвидация пожара в результате российского обстрела. Фото: Силы обороны юга Украины

Сегодня ночью, 4 сентября, российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Обстрел Одесской области

"Российские террористы в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. 17 дронов сбили наши силы ПВО", — рассказал Кипер.

По его словам, есть и попадание. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. В результате попадания обломков из-за сбития возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Кипер рассказал, что по состоянию на 7:00 огонь ликвидирован.

"Еще раз подчеркиваю, что во время опасности очень важно находиться в укрытии. Спасибо сознательным жителям Измаильского района. Погибших и пострадавших в результате ночного налета нет", — сообщил глава Одесской ОГА.

Он добавил, что на месте продолжают работать все службы.

Последствия российского обстрела. Фото: Силы обороны юга Украины

Последствия российского обстрела. Фото: Силы обороны юга Украины

Последствия российского обстрела. Фото: Силы обороны юга Украины

Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 4 сентября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.

Также мы писали, что начались 558 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Ночью, 4 сентября, оккупанты снова прибегли к атаке с помощью ударных БпЛА "Shahed-136/131".